Pawlish Mbaye : « mon père biologique m’a abandonné quand j’avais 6 mois… »

La sortie du père de l’artiste Pawlish avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. Ibrahima Faye, le père biologique de Abdoulaye Faye alias Pawlish Mbaye était très remonté contre son fils révélant qu’il n’était pas au courant du mariage de ce dernier. Ce samedi, sur le plateau de Confrontation avec Bijou Ngoné, le voile a été levé sur cette histoire de famille.



Ses parents ayant divorcé alors qu’il était encore bébé, Pawlish s’est vu abandonner par M. Faye. Ainsi, son beau-père notamment le nouveau mari de sa mère, le fameux Lat Mbaye, l’avait automatiquement adopté, bercé et nourri.



Une histoire qui a ému plus d’un car le nouveau marié, Pawlish, dit avoir à maintes reprises tenté de joindre son père,mais en vain.



Pour soutenir leur fils et révéler la vérité, la mère de Pawlish et son beau-père Lat Mbaye dont il a emprunté le nom de famille ont appelé en direct dans l’émission pour éclairer la lanterne des téléspectateurs.