Philanthropie : Ecobank appuie le Village d’Enfants SOS lors d’une journée de dons et de partage

Le Village d'enfants SOS (VESOS) a inauguré, ce samedi, une salle informatique perfectionnée et équipée par Ecobank dans le cadre d'un partenariat entre les deux entités. Bernadette Senghor la Directrice de VESOS a magnifié cette action de l'institution financière panafricaine : "Si nous parvenons à donner le sourire à des enfants, c'est grâce à des partenaires comme Ecobank. C'est un important don qui va contribuer à l'éducation des enfants qui vont se familiariser avec l'informatique dès le bas âge. Il est important de s'adapter à l'ère numérique".









Cet élan de générosité est décrit par le directeur général d'Ecobank, M. Sahid Yallou, comme un “devoir citoyen”. “C'est une manière de rendre aux communautés ce qui vient d'elles”, a-t-il ajouté. M. Yallou estime que “les enfants n'ont que des droits et tout le monde doit s'atteler à ce qu'ils soient respectés et suivis à la lettre”. Il cite notamment le droit à l'éducation qui justifie le don de dix ordinateurs complètement équipés pour mieux garnir la salle informatique de cet établissement. D'ailleurs pendant la coupure du , M. Yallou a pris sur lui la décision de rajouter six autres machines pour élargir le nombre d'enfants bénéficiaires.





Ces actions sont par ailleurs le début d'une série d'activités qui incluent le parrainage des enfants par les clients et les travailleurs d'Ecobank. A noter qu'auparavant l'entité a offert des vivres d’une de 10 millions F CFA à VESOS.





Un modèle de philanthropie salué par Seydou Gueye, Secrétaire général de l'Association Nationale des Parents d'élèves "Le partenariat entre Ecobank et Village d'Enfants SOS est fécond parce qu'il intervient sur l'aspect pédagogique mais également social. Appuyer une structure qui s'occupe d'enfants en matériel informatique c'est contribuer à leur éducation et leur épanouissement"