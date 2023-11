Plan « EKSINA » : Mass Thiam dévoile la nouvelle vision du nettoiement au Sénégal

La société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) sous la direction de Mass Thiam, a procédé ce lundi, à la présentation de son plan stratégique de développement dénommé "Eksina" sous la houlette d'Alioune Ndoye, Ministre de l'environnement du Développement durable et de la Transition Écologique venu représenter le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow.









A l'occasion de cette cérémonie, Mass Thiam, en a profité pour décliner les contours de cette initiative tant attendue par les populations depuis des décennies et qui vise à réduire drastiquement l'insalubrité au Sénégal. ''Le plan EKSINA est articulé autour d'une vision. Parce que quand on définit un plan stratégique, il est important de le structurer à partir d'une vision, qui consiste à devenir l'entité, qui a en charge le nettoiement bien sûr, mais dans le cadre d'une nouvelle vision relier au développement de l'économie circulaire. Maintenant, dans la démarche stratégique après la définition de cette vision il a fallu définir ce qu'on appelle des axes stratégiques'', explique t-il d'emblée.





AXES STRATÉGIQUES DU PLAN





''Le premier axe stratégique a trait à la régulation et la réglementation, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un secteur qui souffre un peu de sa désorganisation. Il y a beaucoup d'entités qui interviennent et il n'y a pas un cadre juridique adapté. Il n'y a pas une loi d'orientation qui définit le fonctionnement et la gestion du secteur des déchets. Donc pour nous, le premier axe a trait à la nécessité de mettre en place un environnement institutionnel, juridique adéquat et on l'a décliné en régulation et réglementation.





Le 2e axe est lié au développement durable et à l'économie circulaire. Parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, l'ensemble des actions qui vont être menées dans notre pays doivent être arrimées au référentiels internationaux. Tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement durable et d'économie circulaire, c'est l'industrialisation des déchets, donc nous allons travailler à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets.





Le 3e axe a trait à la performance opérationnelle parce qu'on est quand même une société anonyme avec un conseil d'administration. Il est donc important que l'ensemble des process et procédures de la société soient gérés avec une logique de performance. Donc ça c'est important.





Enfin, le 4e axe, c'est le capital humain qui est fondamental pour nous parce que ce sont des métiers qui ont trop longtemps souffert de leur stigmatisation et il n'y a quasiment pas de protection sociale, en tout cas jusqu'à un passé récent. Donc nous avons toute une stratégie de gestion de ressources humaines qui part du recrutement, la formation, la gestion de carrière, le plan logement, le carplan pour certaines catégories de personnes et la gestion aussi des salaires. ''