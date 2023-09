Podor : Moussa Sow sonne la grande mobilisation et invite les responsables de BBY à s'engager sur le terrain

C'est dans la localité d'Olol Diawb? (Village de Diaw en langue locale) que Moussa Sow, le coordinateur du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) et par ailleurs maire de Walaldé, a organisé un grand rassemblement pour réaffirmer son soutien au candidat de Bennoo Bokk Yakaar( BBY), Amadou Ba. Comme dans les autres localités de la zone, le responsable politique de l'Alliance pour la République du département de Podor a encore une fois démontré sa force en mobilisant un grand nombre de partisans.





Galvanisé par la présence de nombreux militants, il a profité de l'occasion pour encourager les autres responsables de BBY à quitter leurs bureaux et à s'impliquer sur le terrain, car c'est le seul moyen de remporter les élections selon lui.





"Nous avons certainement été parmi les premiers à descendre sur le terrain. Avant-hier, vendredi, c'était à Walaldé, samedi à Golléré, et aujourd'hui dimanche, un méga meeting à Olol Diawb?. Et nous ne nous arrêterons pas là. Notre candidat, c'est Amadou Ba, et son directeur de campagne, c'est Macky Sall. Ici à Podor, jour après jour, village par village, jusqu'au 25 février, Moussa Sow et son équipe seront sur le terrain. La politique se fait sur le terrain. Nous invitons tous les responsables de BBY à quitter Dakar, à quitter leurs bureaux le week-end pour montrer leur représentativité", a déclaré Moussa Sow devant une foule surexcitée.