Pont de Niaguis (Ziguinchor) : Un camion dérape, un blessé grave

Un camion roulant sur le pont Niagui a dérapé et fini sa course sur le côté gauche du fleuve, hier jeudi 22 février, selon nos confrères de Zig FM. Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule : le chauffeur et deux apprentis. Un blessé grave, le chauffeur, est à déplorer.