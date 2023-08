Poste de santé construit à Keur Serigne Louga : PADEF-EJ densifie la carte sanitaire et décentralise l’offre de soins

La carte sanitaire s’élargit. L’offre de services va s’améliorer à Louga. Le Projet d’Appui au Développement de l’Entreprenariat Féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF-EJ) vient de mettre en service, un poste de santé ultra-moderne dans le quartier Keur Serigne Louga. Cette infrastructure sanitaire est aussi le fruit d’un partenariat entre le PADEF-EJ et l’Association des Ressortissants du quartier Keur Serigne Louga.





Le poste de santé comporte deux salles d’accueil, des bureaux, des salles de soins, d’observation et d’hospitalisation. A cela ajoutons, une maternité, une pharmacie et un logement pour le personnel.





La construction de cette infrastructure relève de l’urgence de la prise en charge des besoins sanitaires des communautés. La preuve, bien avant sa mise officielle en service, 1700 personnes ont été consultées par les praticiens et 27 femmes ont donné naissance dans la nouvelle maternité. Déjà on verse dans le compte de la nouvelle infrastructure, une réduction des accouchements à domicile. Il va alors sans dire que le PADEF-EJ contribue au renforcement du système de santé et décentralise l’offre de soins au profit des communautés. Le bijou d’un coût de 90 millions de francs Cfa a été construit avec l’appui de la Banque Islamique de Développement (BID).