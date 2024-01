Préparation du 23eme Forum du 1er emploi les 16 et 17 janvier 2024: Le MEDS organise un atelier de training pour mieux préparer les jeunes

Après la formation professionnelle, il est souvent difficile pour un demandeur de décrocher un emploi. Cela reste une préoccupation pour tous les diplômés. Pour aider les jeunes diplômés et les ouvriers spécialisés à réussir leur premier entretien d’embauche, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) a initié un plan de training afin de les accompagner avec de bonnes techniques de recherche d’emploi. A cet effet, un atelier de training a été organisé ce 04 janvier 2024 à Dakar en prélude à la 23eme édition du Forum du 1er emploi prévu les 16 et 17 janvier 2024. Cet atelier préparatoire présidé par le ministre du Commerce et des Pme, Abdou Karim Fofana, en consortium avec le président du MEDS, Mbagnick Diop ainsi que directeur de l’Emploi Modou Fall, a été marqué par la forte présence de jeunes en quête d’emploi.









Selon Mbagnick Diop, « la jeunesse est un grenier de créativité. L’emploi est alors pour elle une aspiration légitime et un droit fondamental ». C’est dans ce sens que l’initiative du Forum du 1er emploi, précédé d’un atelier de training au profit des demandeurs d’emploi est porté par le président du MEDS et sur toutes les formes notamment dans le cadre d’un stage, un CDD, CDI ou l’auto entreprenariat.





Cet atelier préparatoire va doter les jeunes de quelques compétences qui leur faciliteront leur rencontre avec de potentiels employeurs.

Cette rencontre est spécifiquement le lieu de cerner toutes les questions liées à l’employabilité concernant notamment la rédaction du Cv, de lettre de motivation, de demande d’emploi, le comportement à adopter face au recruteur, comment gérer le stress. En somme, au-delà des compétences techniques comment réussir un entretien d’embauche.





Mbagnick Diop de constater que « souvent les jeunes sont sur diplômés avec Bac+ mais parfois même la rédaction du Cv pose problème ». Alors, pour ce projet « généreux » d’accompagnement, il a été félicité par le ministre porte- parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Celui-ci a salué les efforts fournis jusque-là par l’Etat pour l’emploi des jeunes.





Pour cet exercice de training, deux coach professionnels sont mis à la disposition des jeunes afin de les préparer psychologiquement à faire face aux recruteurs les 16 et 17 janvier (forum du 1er emploi) et de pouvoir décrocher le travail de leur rêve.