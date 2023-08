PRES DE 300 MILLIONS INJECTÉS À LOUGA (LEONA ET POTOU) : LE PADEF-FJ JOUE LA CARTE DE LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES FEMMES ET DES JEUNES

Le projet d’Appui au Développement de l’Entreprenariat féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF-FJ) apporte des réponses concrètes a ux préoccupations des couches vulnérables à Léona, Potou dans la région de Louga. Il a créé les conditions favorables aux activités génératrices de revenus. C’est dans ce sens qu’il a visité plusieurs sites de la commune se trouvant à 30 km de Louga où l’on transforme des produits agricoles.









Le PADEF-FJ financé en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) a réalisé des infrastructures qui ont des effets d’entraînement sur les activités économiques et par ricochet sur la réduction de la vulnérabilité dans ces zones. Parmi ces infrastructures, on peut citer la modernisation du quai de pêche de Potou. Celui-ci est doté d’équipements modernes de transformation des produits halieutiques pour un coût de 100 millions de francs CFA, le centre groupage des produits agricoles pour 190 millions de francs CFA.





Le PADEF-FJ n’a pas laissé de côté l’amélioration de la santé des populations. Il a construit de nouveaux bâtiments et logements pour le poste de santé de Potou sans oublier le relèvement du plateau technique de l’établissement sanitaire.