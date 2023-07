Présentation du livre « Il n’est pas trop tard pour naître » : Quand Harry Roselmack s’interroge sur le vrai sens de l’existence.

En visite au Sénégal, le journaliste et auteur français Harry Roselmack accumule les moments forts. Un véritable retour aux sources.

Après une visite de la Maison des esclaves de Gorée initiée par ScenAfrik, pour fermer symboliquement la porte du voyage sans retour, le présentateur vedette de l'émission "Sept à Huit", accompagné d’une forte délégation d’afro-descendants, a visité la Place du Souvenir africain. Une étape fondamentale qui a permis à ces hommes et femmes d'avoir une belle leçon d'histoire.

C’est ensuite dans la soirée du 22 juillet à Saly, sous les étoiles, qu’Harry Roselmaack a présenté son livre: « Il n’est pas trop tard pour naître ».





Dans cet essai qui mèle cosmologie, philosophie et théologie, Harry Roselmack s'attaque à la plus fondamentale des questions : avons-nous une raison d'être ? Sa réflexion et les réponses auxquelles il aboutit sont passionnantes.





Inspiré par la curiosité l'auteur tente d'obtenir des réponses aux questions liées au sens de notre présence dans cet univers pour plus d'harmonie et cohésion sociale entre les peuples.