Préservation de l’environnement : La SETER inaugure un panneau qui diffuse la quantité de CO2 économisée grâce au nombre de voyageurs du TER

La protection de l’environnement dakarois est au cœur des préoccupations de la Société d’Exploitation du Ter (SETER). En effet, pour sensibiliser la population à l’importance d’utiliser les transports en commun et protéger l’environnement, elle a implanté un panneau de sensibilisation à la réduction de l’empreinte carbone. Un grand écran lumineux dont le Directeur général de la SETER, M. Patrick Tranzer ; le Président du conseil de direction de SETER, M. Pierre Boutier ; et le Directeur général de la SENTER, M. Abdou Ndéné Sall, ont procédé, ce jeudi 21 septembre 2023, à l’inauguration.









Il s’agit ici, d’une « innovation responsable » qui vient renforcer l’engagement continu de la société envers la préservation de l’environnement et la sensibilisation du public. En effet, avec cette initiative, la SETER réaffirme son positionnement en tant qu’entreprise éco responsable.





Fruit de plusieurs mois de travail collaboratif, ce panneau environnemental de 4m x 3m implanté à la gare de Dakar au bord de la route, vise principalement à sensibiliser la population sénégalaise à l’importance d’utiliser les transports de masse afin de protéger notre environnement. Il diffuse 24/7 des données en temps réel sur la quantité en tonne équivalent de CO2 économisée grâce au nombre de voyageurs transporté par le Train express régional (TER). Le panneau diffuse également l’heure et la température actuelle à tout moment du jour et de la nuit.





A rappeler que le TER de Dakar est un moyen de transport de masse à faible émission de CO2. Ces dernières sont en partie compensées par des campagnes récurrentes de plantation d’arbres au niveau des sites de la Société d’exploitation et de maintenance du TER. Et la mise en place de ce panneau symbolise le désir de la société de fournir aux générations actuelles et futures les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et contribuer à la préservation de la planète terre.





En termes de comparaison, au Sénégal, une voiture diésel consomme en moyenne 12 litres/100 kilomètres. Et pour 1 litre de diésel, un véhicule émet 2640 grammes de CO2. Alors qu’en 2022, le TER a consommé 17 165 904 KWh d’électricité + 579 000 litres de diésel. L’électricité consommée est issue de la centrale de Cap des biches utilisant du gaz naturel. Pour 1KWh, l’émission est de 243 grammes de CO2 ; et un voyageur effectue en moyenne 10 kilomètres par trajet.





En effet, depuis le démarrage du TER, environ 92 810 519 grammes de CO2 ont été économisés pour 32 841 656 de voyageurs. Ce qui démontre que le TER impacte 10 fois moins l’environnement comparé à un véhicule.