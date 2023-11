Présidence de Guédiawaye Football club: Bara Gaye demande la démission du ministre des sports Lat Diop

«Vous êtes ministre des sports et vous êtes en même temps président du Guédiawaye Football club. Quand est-ce que vous comptez démissionner? Vous êtes ministre des sports et vous êtes président de club, donc démissionnez de Guédiawaye Football club pour plus d'équité», a demandé le député Bara Gaye lors de l'examen du budget du ministre des Sports Lat Diop par ailleurs président du club professionnel de football local, Guédiawaye Football club (GFC). Le parlementaire pointe un conflit d'intérêts.