Présidentiel de 2024 : Serigne Abdou Karim Mbacké bénit la candidature de Abdoulaye Sylla

A la suite de nombreux appels de sénégalais de tous bords et de différents contrés du pays pour la candidature de Abdoulaye Sylla à la présidentielle de 2024, une délégation de proches du Boss de Ecotra a été reçue par Serigne Abdou Karim Mbacké pour lui informer de leur volonté de porter la candidature de Abdoulaye Sylla. Devant la délégation, Serigne Abdou Karim Mbacké n'a pas tardé à soutenir et à bénir une telle initiative. Après avoir exprimé sa joie pour cette visite, Serigne Abdou Karim Mbacké dira in extenso « Si Abdoulaye Sylla nourrit pour une ambition pour le pays et pour l’œuvre de Serigne Touba, c’est une chose qui lui sera très accessible car il nous l'a déjà montré nous la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. J’en veux pour preuve les travaux réalisés au mausolée de Serigne Fallou, j’ai beaucoup voyagé et vu plein de réalisations mais je n’ai jamais vu un tel niveau de perfection. Et je pense que le khalife de Serigne Fallou, Serigne Abo Mbacké est du même avis. C’est pourquoi je peux vous dire, sous le contrôle de Serigne Moustapha et de tous les petits-fils de Serigne Touba que nous serons derrière lui pour cette grande ambition. Transmettrez lui mon message qui consiste à le rassurer, il a ma bénédiction. »



L’écoutant religieusement dans son intervention, Serigne Abdou Karim Mbacké a aussi fait, devant l’assistance, des témoignages soutenus en l’endroit de Abdoulaye Sylla qui selon le guide est déjà un exemple accompli de patriote engagé à satisfaire les préoccupations des populations sénégalaises. Avant de prendre congé avec ses hôtes, Serigne Abdou Karim Mbacké à formuler des prières à la délégation