Présidentielle 2024 : Abdou Karim Fofana lance la collecte des parrainages à Dakar et invite tous les responsables de BBY à la mobilisation

C’est officiel ! La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a lancé sa campagne de collecte des parrainages citoyens dans le département de Dakar au profit de son candidat Amadou Ba, pour la présidentielle du 25 février 2024. La cérémonie officielle de lancement a été présidée ce dimanche 22 octobre, par le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, par ailleurs, responsable politique à l'Alliance pour la République (APR). Cette activité politique, qui s’est tenue dans la commune de Grand Yoff, précisément au HLM Grand Yoff, a enregistré la présence de tous les responsables politiques de l’APR et de la coalition BBY de la localité. Elle a également mobilisé tous les militants, notamment les femmes et les jeunes, des 66 quartiers que compte la commune.









« L’enjeu de cette élection est que, c’est la république qui est en danger »





Au cours de la rencontre, tous les responsables politiques de Grand Yoff ont, tour à tour, profité de l’occasion pour souligner les enjeux et l’importance de cette élection présidentielle pour le pays. Selon eux, cette joute électorale du 25 février 2024 est « une « élection décisive » pour le Sénégal. Ainsi, ils ont tous appelé à la mobilisation et à l’unité pour une victoire de leur candidat dès le premier tour. « L’enjeu de cette élection est que, c’est la république qui est en danger. Ce n’est ni un problème d’un parti, ni un problème d’une coalition politique mais, c’est le problème du Sénégal. C’est la paix et la stabilité du Sénégal qui sont en jeu. Et si l’on veut sauvegarder cette paix et la stabilité, il faut une continuité », a soutenu le ministre Momar Samb. Avant d’ajouter que c’est seulement dans l’unité qu’on peut vaincre.





« C’est pour la première fois que nous avons un candidat né à Dakar, grandit à Dakar et qui se réveille à Dakar »





Le ministre porte-parole du gouvernement, pour sa part, a beaucoup insisté sur l’enjeu de cette présidentielle de 2024. Pour lui, cette présidentielle de 2024 est une élection pour la république du Sénégal. « Dakar doit être à l’avant garde du combat pour l’élection du Premier ministre, Amadou Ba, à l’élection présidentielle. Cette élection présidentielle, c’est une élection pour la république. La République du Sénégal doit être maintenue, doit être pérennisée. La république du Sénégal, c’est ce qui nous lie, c’est la forme de gouvernance que nous nous sommes choisie librement. Et cette république a été malmenée ces dernières années par des gens qui n’étaient pas démocrates, qui ont pensé que la légitimité se donnait par la rue, par la manipulation, par l’insurrection et par les menaces », a laissé entendre Abdou Karim Fofana.





Il ajoute : « Nous Dakarois, nous devons être conscients d’une chose. Depuis le Président Senghor, depuis le Président Abdou Diouf, depuis le Président Abdoulaye Wade, le Président Macky Sall, nous Dakarois, pour la première fois, nous avons un candidat né à Dakar, qui a grandi à Dakar et qui se réveille à Dakar. Un candidat en bonne position pour gagner l’élection présidentielle ».





Malgré tous ces atouts, le porte-parole du gouvernement a souligné la nécessité de se mobiliser pour son élection. « C’est la raison pour laquelle cette élection de 2024 est la nôtre. Nous devons être à l’avant-garde du combat, nous devons être mobilisés, nous devons nous battre pour élire le candidat de Dakar. Nous devons démarrer le travail de mobilisation dans Benno et hors de Benno ; et cela commencera par la mobilisation par le parrainage », a d’emblée souligné le porte-parole du gouvernement.