Présidentielle 2024 : Abdou Karim Sall garantit la victoire d'Amadou Ba à Orkadiéré et exhorte les responsables de BBY à mouiller le maillot

Natif de Orkadiéré (région de Matam et département de Kanel) et maire de la commune de Mbao (Dakar), Abdou Karim Sall est plus que jamais engagé et déterminé pour assurer une victoire « sans bavure » au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 25 février 2024, à Mbao et à Okadiéré, notamment. En effet, après Mbao, il a tenu un méga meeting de confirmation à Orkadiéré où toute la population de la commune ainsi que celle de Kanel s’est mobilisée comme un seul homme pour dire ‘’Oui’’ à Amadou Ba, le choix unique du président de la République Macky Sall, à la présidentielle de 2024.









« La victoire est acquise dans la commune de Orkadiéré mais… »





A l’issue de cette belle démonstration de force, qui s’est tenue jeudi, au stade municipal d’Orkadiéré, le politique a soutenu que le Premier ministre, Amadou Ba, est le « meilleur » candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. « De par les images que vous avez vu toute à l’heure, vous pouvez comprendre aisément que la victoire est acquise dans la commune de Orkadiéré. Mais la victoire est acquise dans le département de Kanel, la victoire est acquise dans la région de Matam, et qu’à partir de la région de Matam, nous allons donner une victoire à notre candidat, le Premier ministre, Amadou Ba, au soir du 25 février 2024 », a rassuré Abdou Karim Sall, tout en remerciant le Président Macky Sall pour son « choix éclairé » pour défendre les couleurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar.





Ici comme ailleurs, l’ancien ministre de l’Environnement et du Développement durable et l’actuel Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal se dit confiant de par les retours qu’il a et les réactions qu’il enregistre au niveau de la diaspora et au niveau des autres départements du pays. Pour lui, Amadou Ba est le « meilleur » choix. D’où son engagement pour dire ‘’Oui’’ à ce choix.





« Nous avons le meilleur profil de candidat du Sénégal »





Par rapport au désaccord de certains responsables du parti de l’Alliance pour la république (APR) sur le choix du Premier ministre Amadou Ba, Abdou Karim Sall estime que le plus important, c’est d’avoir la majorité. « Aujourd’hui, nous avons la plus forte coalition du Sénégal. Nous avons la plus grande coalition du Sénégal. Nous avons le meilleur profil de candidat du Sénégal. Donc, tout cela réuni, nous donne l’autorisation de s’assurer que nous aurons le futur président de la République, en la personne de Amadou Ba », a-t-il soutenu. Avant d’exhorter les uns et les autres à mouiller le maillot comme lui.





Selon lui, les Sénégalais vont choisir la stabilité du pays, la continuité et non d’aller à l’aventure avec des « mains inexpertes qui n’ont jamais connu la gestion d’une commune à plus forte raison la gestion d’un Etat ».





La diaspora et le département de Pikine, prochaine étape de la mobilisation





Après ces deux méga meetings de confirmation et la rencontre avec la diaspora, le Directeur général de l’ARTP compte retourner à l’étranger pour rencontrer les Sénégalais. Il compte également poursuivre son travail de mobilisation dans le département de Pikine (Dakar) avec ses camarades de BBY. Ce, pour donner encore « une autre image » de la coalition dans la banlieue dakaroise, après sa défaite lors des législatives de 2022.





« C’est normal qu’il aient des chocs d’ambitions »





Interpellé sur le fait insolite qui a été relayé par une certaine presse et selon lequel le maire de la commune de Bokidiawé, Kalidou Wagué, s’est fait bastonner par des partisans du député maire des Agnams pour avoir tenté de bloquer le convoi de Farba Ngom, à l'entrée de sa commune, Abdou Karim Sall soutient que cet accrochage entre les deux responsables politiques prouve la « vitalité » du parti APR et celle de la coalition BBY. « Si dans les partis qui sont en face, vous n’observez pas d’échauffourées ou d’empoignades, c’est parce que clest le désert. C’est normal qu’il y ait des chocs d’ambitions », a-t-il expliqué.