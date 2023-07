Présidentielle 2024: Abdoulaye Wilane pour une candidature socialiste

Le roi est mort, vive le roi! Après que le président Macky Sall a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, Abdoulaye Wilane plaide pour une candidature socialiste à ces joutes électorales.





"Je le dis sans faux fuyant, je milite pour une candidature socialiste en février 2024. Une candidature pour l’unité, la cohésion et la solidarité", a-t-il notamment déclaré dans une tribune rendue publique, ce jeudi soir.

L'ancien maire de Kaffrine a ainsi appelé ses camarades socialistes "à réfléchir lucidement sur la situation actuelle de notre parti car l’avenir se décide maintenant. J’invite le Parti socialiste à redynamiser ses structures et à aller au contact de ses bases".









Expliquant sa position, le député de Benno Bokk Yaakaar (Bby) de rappeler que le Ps a été loyal avec le chef de l'Etat jusqu’au bout et l’a même investi en 2019 pour son deuxième mandat, "même s’il faut reconnaître que nous avons connu beaucoup de frustrations et souffert de la boulimie de nos alliés de l’Alliance pour la République.





Il ajoute: "Maintenant qu’il nous a libérés en renonçant à se présenter en février 2024, ne devrions-nous pas envisager l’avenir avec plus de certitudes ?"