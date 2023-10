Présidentielle 2024 : Aly Ngouille Ndiaye se pose en homme de la situation

L’ex-ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain, samedi, à Magic-Land. ''Le Sénégal en priorité'' , une déclinaison de son programme adapté aux enjeux actuels du pays, qui selon lui doit se réconcilier d'abord avec lui-même. ‘' En ces temps graves et porteurs d’inquiétudes multiformes, je veux être le président d’un Sénégal réconcilié avec lui-même'', a-t-il lancé d'emblée.





Leader de la coalition ''ALYNGOUILLE2024'' et ancien directeur du crédit à la Banque de l’habitat du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye souligne également dans son discours ses préoccupations pour le développement du Sénégal sur tous les plans : ''En réalité, c’est dans les temps les plus durs que les peuples de l’humanité ont toujours retrouvé leur génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement ses capacités de rupture qualitative pour rebondir face à toutes adversités internes ou externes.''.





L’ingénieur en génie civil, diplômé de l’École polytechnique de Thiès (ouest), dresse un constat très critique de la situation de la justice, des droits de l’homme et de la liberté d’expression au Sénégal. ''Je suis le candidat de la Justice, de l’équité et du sens du devoir. J’en appelle à toutes et à tous nos compatriotes pour un rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation sénégalaise : valeurs de paix, de solidarité, de fraternité humaine et de cohésion sociale, en lieu et place du déchaînement violent, de la polémique et des controverses que connaît aujourd’hui notre pays et qui nuisent à son épanouissement, à son développement ainsi qu’à son image de marque '', a-t-il affirmé.





Au passage, tous les secteurs d'activité du pays ont été pris en compte dans ce programme que Seneweb vous propose de découvrir en intégralité.