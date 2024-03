Présidentielle 2024: la belle représentativité du troisième âge !

Adja Ndèye Marième Guèye ne connaît pas son âge mais elle est bien consciente de l’impact que sa voix aura sur l’avenir du pays et surtout sur celui de ses petits-enfants.



Rencontrée au centre de vote Mamadou Diagne de Ouakam, la mémé se dit fière d’avoir accompli son devoir civique en s’exprimant sur le scrutin de ce 24 mars 2024.



C’est ce même sentiment qui anime Adja Aby Ndoye qui, malgré son état de santé précaire, a réussi à franchir les marche-pieds un peu élevés de cet établissement scolaire pour accéder à son bureau de vote afin de porter le choix sur son candidat.



Pareille situation au centre Mouhamed Seyni Gueye de Ouakam. Les seniors sont au rendez-vous. À l’image de Filly Cissé qui, âgée de plus de 90 ans, a fait comprendre que son vote est juste un accomplissement d’une coutume qui lui a été inculquée depuis son adolescence.



Malgré les conditions difficiles d’accès au centre de vote, ce sentiment du devoir accompli la rassure.



Plus de détails dans cette vidéo !