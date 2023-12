Présidentielle 2024 : Le candidat Ansoumana Dione demande l’annulation du parrainage

Ansoumana Dione, candidat à la présidentielle de 2024 demande l’annulation du parrainage. A son avis, cette forme de contrôle est viciée par la corruption. « La corruption est un fléau qui affaiblit notre système démocratique et tâche l'intégrité des élections. Malheureusement, il est devenu clair que la manipulation, le favoritisme et la malversation sont couramment pratiqués dans le processus des parrainages. Ce système permettant aux candidats de recueillir un certain nombre de signatures afin de valider leur candidature est actuellement perverti par des individus mal intentionnés, mettant ainsi en péril la justesse et la légitimité du scrutin », a-t-il expliqué.