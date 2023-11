PRÉSIDENTIELLE 2024 : Matam a remis 181 867 parrainages à Amadou Ba

Responsables politiques, militants et sympathisants de Bby de la région de Matam se sont donné rendez-vous aujourd’hui au siège de l’Apr pour remettre au candidat, Amadou Ba les parrainages de la région.





La région de Matam a remis 181 867 parrainages au candidat de Bby,Amadou Ba. La cérémonie de remise a eu pour cadre le siège de l'Apr sis à Mermoz. Plusieurs responsables politiques de cette région, sous la houlette du député Farba Ngom, ont participé à cette cérémonie de remise de parrainages au candidat Amadou Ba Farba Ngom a réaffirmé son engagement auprès du président de la République, Macky Sall.

« Matam reste et restera le titre foncier de Macky Sall . Nous avons amené des valises de parrainage pour un premier lot . Nous travaillons pour Macky Sall et s’est Macky qui a choisi Amadou et nous sommes d’accord avec ce choix . Nous vous faisons confiance », a déclaré Farba Ngom.





Les valises contenant les 181 867 parrainages ont été remises au candidat, Amadou Ba pat l'Envoyé spécial du président de la République, Mamadou Talla.

« Toute les populations de la région de Matam réaffirment leur engagement et leur soutien à lacoalition Benno Bokk Yakar », rassure M. Talla.

L’Envoyé spécial n’a pas manqué de lister les réalisations du Président Macky à Matam tout en montrant leur satisfaction sur le choix porté sur Amadou Ba. Il a ainsi appelé à l’unité pour une victoire écrasante.