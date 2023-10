Présidentielle 2024: Mouhamadou Madana Kane lance la startup « Dundu» pour le renouveau (VIVRE)

« Les Sénégalais ne vivent pas mais survivent », c’est l’appréciation de Mouhamadou Madana quant à la situation actuelle du Sénégal.









L’ancien directeur général de la Banque Islamique du Sénégal (BIS) s’est officiellement lancé dans la politique. Mouhamadou Madana Kane a déclaré sa candidature, ce 07 octobre, pour l’élection présidentielle prévue en 2024. Le banquier a fait part de sa vision « Dund Leneen », un engagement vers le renouveau.





Ses moyens d’y arriver sont basés sur 4 axes stratégiques que sont la santé, des emplois décents et une pension de retraite de qualité, une éducation, une formation et un apprentissage de qualité pour tous, ainsi qu’une vie où la sécurité des personnes et de leurs biens est garantie.





Ces engagements reposent également sur deux leviers sur lesquels promet de travailler le nouveau candidat. Il s’agit de la conception d’un modèle de développement pour le Sénégal reflétant les réalités et aspirations sénégalaises et celle d’un système de gouvernance publique garantissant l’exercice sans entraves des libertés, une gouvernance transparente de même qu’une qualité des services publics.





Quant à la détresse des jeunes qui ont pris le chemin de l’émigration clandestine, M.Kane se dit conscient des enjeux et de la douleur que ressent cette jeunesse qui « a perdu espoir ». “Tout notre programme est axé autour de la satisfaction des besoins de l’homme à chaque étape du cycle de sa vie”, déclare t-il.







Via cette première startup politique au Sénégal, « Dundu », Mouhamadou Madana Kane compte faire partie de ces Sénégalais qui vont assurer un meilleur avenir pour le pays.