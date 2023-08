Présidentielle 2024 : Ndongo Ndiaye, ancien basketteur professionnel, dans les starting-blocks

Des parquets au palais de la République, tel est le souhait d’un ancien manieur de la balle orange. Ce 18 août, Ndongo Ndiaye, une figure familière des terrains de basketball, âgé de 46 ans, a officiellement lancé sa candidature à l'élection présidentielle du 24 février 2024. Son annonce, transmise à travers une vidéo, a capté l'attention de nombreux citoyens, tant par son passé de sportif accompli que par sa vision novatrice pour l'avenir du pays.

Originaire d'une région où se rejoignent les provinces du Baol, du Djolof et du Sine-Saloum, Ndongo Ndiaye a connu une carrière exceptionnelle dans le basketball professionnel, un parcours qui l'a conduit à travers le monde.





Pourtant, renseigne un communiqué exploité par Seneweb, c'est son profond attachement pour le Sénégal qui l'a incité à créer le mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité. Ce mouvement, selon Ndiaye, incarne une philosophie d'autonomisation nationale, plaçant la responsabilité de l'avenir du pays entre les mains de tous les Sénégalais.





Dans son discours, Ndongo Ndiaye a déclaré : « Nous n'avons pas la prétention d'être un sauveur ou un messie. Mais la conviction qui nous anime est que ce sont les Sénégalais qui vont bâtir le Sénégal. »





Au cœur de sa candidature se trouvent dix engagements clés, chacun portant la promesse d'un Sénégal renouvelé et dynamique. Ndongo Ndiaye prévoit une réforme du système éducatif visant à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement, tout en intégrant des matières essentielles dès le primaire. Il s'engage également à garantir un meilleur accès aux soins de santé, à réduire le coût de la vie en accélérant la production locale et à renforcer la sécurité dans les communautés du pays.





Cependant, l'aspect le plus novateur de sa candidature réside dans sa proposition de gouvernance. Ndongo Ndiaye promet un gouvernement composé de 19 ministres dotés de portefeuilles et de six ministres territoriaux pour mieux représenter les différentes régions du pays. Ces derniers permettront aux membres du gouvernement de se concentrer exclusivement sur leurs domaines d'expertise, tout en garantissant une représentation territoriale équilibrée.





“La fonction de ministre sera incompatible avec tout mandat électif”, précise-t-il.





À la lumière de ses engagements, Ndongo Ndiaye souhaite bâtir un Sénégal où l'éducation, le bien-être et les préoccupations des jeunes sont placés au premier plan. Avec conviction, il dit : « Je crois en un Sénégal où l'éducation, le bien-être et les préoccupations des enfants et des jeunes sont prioritaires. Ensemble, nous pouvons faire naître un Sénégal florissant, qui rayonnera comme un phare de paix et de prospérité pour tous. »





Ndongo Ndiaye appelle tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, à se joindre à sa cause et à participer à cette quête “noble” pour le futur du Sénégal.