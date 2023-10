[Profil] Présidentielle 2024 : Qui est Mouhamadou Madana Kane, le candidat de la Coalition Dundu ?

Ce Samedi 7 Octobre 2023, Dakar a vécu la cérémonie de lancement de Dundu, une "startup politique" créée par un groupe de technocrates et chefs d'entreprises sénégalais basés au Sénégal et dans la diaspora. La cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance à la fois festive et solennelle, dans une salle archi comble de l'hôtel King Fahd Palace, a été l'occasion de présenter les origines de la création de Dundu, sa vision politique, et le parcours de Mouhamadou Madana Kane, le candidat de 41 ans choisi pour porter les couleurs de la Coalition Dundu à la prochaine élection présidentielle.









SENEWEB qui a couvert l'événement est allé à la découverte de ce candidat, certes connu du milieu des d'affaires mais inconnu du grand public, dont le parcours a été présenté dans un film diffusé au cours de la cérémonie.









Madana, comme l'appellent affectueusement ses collaborateurs rencontrés pendant la cérémonie, est l'ancien Directeur Général de la Banque Islamique du Sénégal, poste qu'il a occupé jusqu'en Mars 2023, après une nomination en 2020, à l'âge de 37 ans. Auparavant, il a servi pendant dix ans comme conseiller juridique en chef à la BID, l'institution multilatérale de financement du développement basée à Djeddah en Arabie Saoudite. Présenté comme juriste et banquier à la fois, le candidat fraichement investi de Dundu et natif de Thiès a été formé au Sénégal, puis en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Boursier de l'Etat du Sénégal après un Baccalauréat obtenu avec la mention Bien, il décroche un doctorat en droit à l'université de Cergy à l'âge de 30 ans, puis complète sa formation d'abord à la London School of Economics, où il obtient un Master en Administration Publique, et par la suite à l'université de Boston.





Le candidat de Dundu, également fondateur de l'African Center of International Law Practice (ACILP), est par ailleurs membre du Groupe des Pairs (Senior Fellow) de la Columbia Center of Sustainable Investment de l'université de Columbia à New York.





Interrogé sur les raisons de la création de Dundu et de la décision de ses fondateurs de s'engager en politique, Monsieur Kane répond que leur engagement est motivé par "la prise de conscience de la nécessité d'amorcer la révolution du courage et du sacrifice, celle qui doit amener les technocrates à accepter de se politiser, à se sacrifier en sortant de leur zone de confort et d'observation pour répondre au désir de changement de paradigme exprimé par une frange importante de la population sénégalaise, qui semble ne plus croire en la chose politique. Nous avons choisi le terme 'startup politique' pour annoncer notre désir de refonder les bases de la politique dans notre pays à travers une nouvelle vision humaniste mettant l'homme sénégalais au centre de l'action publique, un nouveau leadership et de nouvelles méthodes axées sur l'innovation, l'agilité, l'orientation résultats et la disruption" .







A la question de savoir si leur engagement n'est pas tardif au regard des contraintes liées au parrainage, le leader de Dundu se veut rassurant, soulignant "qu'il ne s'agit pas d'une initiative de dernière minute car un processus de création de l'appareil électoral de Dundu a été enclenché depuis plusieurs mois avec la création de cellules de militants sur l'étendue du territoire national". Et d'ajouter: "nous avons opté pour une démarche prudente et graduelle, une approche par escaliers pour d'abord sécuriser les conditions stratégiques d'une participation gagnante aux élections, et ainsi éviter que cette révolution du courage et du sacrifice que nous avons décidée d'engager en tant que technocrates ne se transforme en suicide politique et professionnel. Notre stratégie jusqu'ici a été basée sur la conception de notre produit en laboratoire, dans la patience et la méthode, à l'image de ce que font les entreprises innovantes" .