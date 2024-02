Présidentielle 2024 - un membre de l’APR avertit : « l'opposition manœuvre pour organiser une élection virtuelle »

Réagissant à la décision du Conseil constitutionnel, El Hadj Al Marame Faye, membre de Action républicaine et allié de Amadou Ba a fait une révélation sur la campagne électorale que mènent certains candidats de l'opposition. Sur le plateau de Seneweb, M. Faye est revenu sur le cas de Guy Marius à qui on a interdit de distribuer des flyers hier, à Rufisque. A ce titre il déclare : « j'attire l'attention des autorités sur quelque chose. L'opposition est en train de manœuvrer pour organiser une élection virtuelle à la date du 25 février 2024 en toute complicité avec les observateurs de l'Union européenne et de la Cedeao ».





Poursuivant, il invite les autorités à prendre des mesures pour freiner cette manœuvre.