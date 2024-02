Présidentielle : D'autres candidats retenus ont une double nationalité (Cheikh Yérim Seck)

Rose Wardini ne serait pas la seule candidate retenue par le Conseil Constitutionnel qui aurait une double nationalité. Selon Cheikh Yérim Seck, il y en a d'autres.



Le journaliste et analyste politique a laissé entendre qu'il y avait au moins 3 candidats retenus par le Conseil constitutionnel qui ont une double nationalité. "Le Conseil constitutionnel ne devait jamais écarter Karim Wade. Et si Rose Wardini est passée, ça fausse déjà le jeu. Et je le confirme, il y a d'autres candidats qui ont une double nationalité. Je ne donnerai pas de nom, mais je peux t'appeler à la fin de cette émission pour te dire qui a la nationalité canadienne et les deux qui ont une nationalité française", a-t-il dit à Maïmouna Ndour Faye sur la 7 TV.