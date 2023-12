Présidentielle de 2024 : Ousmane Noël Dieng demande à Amadou Bâ de mouiller le maillot

Le proche collaborateur de l’ancien ministre, Diène Farba Sarr donne un conseil au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février de 2024. Ousmane Noël Dieng pour ne pas le nommer a demandé au candidat Amadou Ba de mouiller le maillot. Certes, leur formation prépare activement les prochaines joutes, toutefois Ousmane Noël Dieng estime qu’il est urgent de prendre en compte certaines données.





Il cite les candidatures parallèles et les velléités de positionnement.





Le chef de mission du directeur général du Pôle urbain de Diamniadio et du Lac rose a invité Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à mouiller le maillot. « Nous soutenons le premier Ministre qui est le choix du Président de la République Macky Sall. Mais il doit descendre sur le terrain, parler avec les populations car tous les gens qui sont autour de lui ne lui disent pas toute la réalité », a prodigué le militant. Il déconseille ce dernier de s’enfermer dans sa tour d’ivoire de la primature et de se limiter « à distribuer des millions de gauche et à droite ».





Il a par ailleurs lancé un appel à ses frères et ses sœurs de l’APR à fournir beaucoup d’efforts pour élire Amadou Ba.





Le président du MJLK procédait à l’inauguration de l’arrêt Djakarta des jeunes du quartier de

Kasnack dont il est le parrain. Rappelons qu’il travaille politiquement pour le compte de l’ancien ministre Diène Farba Sarr.