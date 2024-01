Présidentielle de 2024 : "Unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles", Abdou Karim Fofana

À quelques semaines de la présidentielle, prévue le 25 février prochain, le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, fédère et appelle à l'unité pour une victoire du Candidat de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR.



C'était à l'occasion du meeting de Remerciement et d'hommage au Chef de l'Etat Macky Sall, organisé par Fatoumata Niang Ba, Chef du parti UDESR , membre de la coalition BENNO BOKK YAKAAR, ce samedi 13 janvier 2024 à Grand Yoff.



Le rassemblement politique a également servi de cadre pour investir le Candidat de BBY, Amadou BA par les responsables de Grand Yoff. Le Ministre Porte-parole du Gouvernement, représentant par ailleurs le Premier Ministre à cette manifestation a lancé un appel à l'unité à l'endroit de tous les leaders de la majorité présidentielle.



Abdou Karim Fofana s'est également félicité de la mobilisation et de l'union des responsables politiques de l'APR et de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR. Un acte fort qui devrait faire tâche d'huile en vue de garantir un succès éclatant à leur candidat au soir du scrutin de février prochain.