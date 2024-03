Présidentielle : Serigne Mboup souhaite une neutralité de Macky Sall et de Ousmane Sonko

Le président Serigne Mboup ne partage pas les slogans « Diomaye moy Sonko » et « Macky moy Amadou », ce qui explique l’implication de Macky Sall et de Ousmane Sonko dans la campagne.







Serigne Mboup estime que le président doit être neutre, de même que Ousmane Sonko. Il s’est prononcé lors d’une conférence de presse à Touba. « Après les élections, vous allez entendre on a voté pour Diomaye grâce à Sonko et de l’autre côté on a voté pour Amadou Ba grâce à Macky Sall. Nous devons dépasser cela. Les personnalités des candidats ne sont pas sorties », se désole le président du Mouvement And Nawle /and liguey.





Contrairement aux candidats dont certains sont des fonctionnaires, Serigne Mboup est un acteur économique. « Ces fonctionnaires ne savent que récupérer des taxes, moi j’ai créé des emplois », tranche le candidat. Ce dernier compte miser sur lui plutôt que sur une coalition. Surtout qu’il a remporté la mairie de Kaolack en s’appuyant sur sa capacité de mobilisation et de persuasion. Il est prêt pour les débats avec les autres candidats.