Prévention des cancers du col de l’utérus et du sein : L’ANCS facilite l’accès à la mammographie à 600 femmes à Guédiawaye

L’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS) en partenariat avec le poste de santé Las Palmas (Guédiawaye) a organisé une journée de prévention et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.



Très tôt dans la matinée, des femmes ont pris d’assaut le centre de santé pour bénéficier des dépistages. Lors de notre passage, il y avait des centaines de femmes qui étaient sur la liste d’attente.



L'Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS) affirme qu'il y a 600 femmes consultées car celles-ci se soucient de leur santé. Elle informe qu'à travers cette journée, la sensibilisation a atteint beaucoup de cibles.



L'Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS) a aidé des femmes à avoir un accès à la mammographie, qui est le seul moyen permettant de prendre des mesures pour se prémunir des cancers du sein et du col de l’utérus.