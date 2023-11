Prix Découvertes RFI : La Sénégalaise Jozie parmi les 10 finalistes

La jeune chanteuse sénégalaise Josiane a été retenue parmi les dix finalistes du prestigieux Prix Découvertes RFI 2023, devant tant d'autres talents africains et des Caraïbes. Née à la Médina, un quartier populaire de Dakar d’un père sénégalais (d’origine diola) et d’une mère espagnole, Josiane Coly aka Jozie, auteure-interprète très fidèle à sa culture casamançaise, est passionnée de chant depuis le bas âge. Elle est évélée au grand public en 2018 avec son premier single "Nob ba dof" (aimer à la folie).





Polyvalente, Jozie chante sur plusieurs registres. Elle est rappeuse en même temps qu'une bonne interprète.

Influencée par de grands noms de la musique comme Michael Jackson, Youssou Ndour, Sade Adu, Jill Scott, Erykah Badu, Fela Kuti, Kiné Lam, Bob Marley… Jozie a plusieurs singles à son actif. Elle prépare la sortie de son album "Djigen Djigen" en 2024 accompagné d'une mixtape en février.





Les prix découvertes RFI ont été créés en 1981. Ils récompensent chaque année les nouveaux talents musicaux du continent africain et des Caraïbes. Ce prix a déjà récompensé des artistes africains comme Tiken Jah Fakoly, Mav Cacharel, Rokia Traoré, Amadou et Mariam, Canjo Amissi, etc.





Les Sénégalais Didier Awadi, Abdou Guité Seck, Maréma, Naby ont été aussi lauréats du Prix Découvertes RFI.