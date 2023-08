Programme d’accès universel à l’électricité en 2025 : Le Ministère du Pétrole et des Énergies fait l’état des lieux avec des députés

Au Sénégal, le taux d’accès à l’électricité est estimé à 85% (le plus élevé en Afrique de l’Ouest). Toutefois, on note de grandes disparités entre populations urbaines et populations rurales ayant accès à l’électricité, pour respectivement 97% et 60%. Des inégalités qui impactent les efforts de l’Etat pour un développement équilibré du territoire et, plus généralement, viennent freiner le développement économique et social à l’échelle nationale. Ainsi, le gouvernement s’est fixé comme objectif majeur d’atteindre l’accès universel à « une énergie en qualité et en quantité suffisantes, à moindre coût et durable », à l’horizon 2025. Dans cette perspective, le plan l’accès universel en 2025 a été finalisé et a identifié les programmes à mettre en œuvre sur la période ainsi que les financements nécessaires.









Mais, dans le but d’assurer la mise en œuvre efficace et rapide dudit programme surtout en milieu rural, il a été mis en place un schéma organisationnel avec une Unité de coordination et de supervision (UCS) sous le pilotage du Ministère du Pétrole et des Énergies. Elle est chargée de coordonner et veiller à l’exécution des actions des entités impliquées, à savoir : Senelec, ASER, PUDC, PUMA, MCA, entre autres, dans la mise en œuvre du programme d’accès universel à l’électricité en 2025. Dès lors, il est important de faire l’état des lieux dudit programme, mais également de mettre un focus sur les actions et les projections envisagées par l’Etat pour atteindre l’objectif. C’est dans ce cadre que le Ministère du Pétrole et des Énergies a organisé un atelier d’information et de partage avec les députés membres de la commission Energie et Ressources minérales de l’Assemblée nationale.





« Faire l’état des lieux du programme d’accès universel à l’électricité en 2025 et partager avec les participants les différentes actions menées dans le sous-secteur de l’électricité »





Il s’agit ici, d’une rencontre d’une journée qui s’est tenue ce vendredi 18 août 2023, à Dakar, sous la présidence de M. Cheikh Niane, Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Énergies. Le but est de « faire l’état des lieux du programme d’accès universel à l’électricité et de partager avec les parlementaires de la commission les différentes actions menées dans le sous-secteur de l'électricité. Il s’agit aussi de créer une synergie d’actions et, par la même occasion, mieux faire connaître ce qui s’y fait.





En effet, la démarche se fonde sur le souci d’informer les membres de la nouvelle législature afin de leur permettre de « jouer pleinement » leur rôle de relais auprès des populations. La rencontre a été donc l’occasion pour le Ministère de partager avec les honorables députés les informations sur l’état d’avancement du Programme d’accès universel à l’électricité en 2025, ses composantes, le planning d’exécution des activités et les contraintes en vue d’une meilleure information de la représentation nationale. Ainsi, ils ont eu droit à une présentation de la stratégie accès universel à l’électricité ; une présentation des projets de l’ASER ; une présentation des projets de Senelec ; une présentation des projets du PUDC ; une présentation des projets du PUMA ; une présentation des projets du MCA ; une présentation des projets de l’ANER ; et enfin, des discussions sans tabou.





Une démarche inclusive magnifiée et appréciée par les députés