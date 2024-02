Programme TAGGAT : 120 entreprises locales inscrites sur la plateforme E-CNSCL formées par l’INPG

La mise en œuvre de la politique de développement du Contenu local se poursuit. Le Comité National de suivi du Contenu Local en partenariat avec l'Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) a remis des certificats de formation en HSE aux PME locales dans le cadre du programme nommé TAGGAT.



Le Secrétariat technique du Comité national de Suivi du Contenu local (ST-CNSCL) a implanté et financé ce programme qui s’intéresse au secteur des hydrocarbures au Sénégal. En effet, l’Etat a mis en place le cadre légal et doit faire de sorte que la préférence locale soit une réalité selon Mor Ndiaye Mbaye, Secrétaire technique du Secrétariat général du Comité National du Suivi du Contenu Local (CNSCL). Pour ce faire, il faut veiller à avoir de la ressource humaine de qualité et ne pas attendre que les ressources soient là pour chercher la main d’œuvre.



L’INPG, dans sa mission d'accompagnement à la maximisation des retombées du contenu local a été le bras armé du programme TAGGAT. C’est ainsi qu’il déroule des programmes de formation, de renforcement de capacités, de mise à niveau et aussi d’accréditation et de certification des PME locales. L'INPG offre à ces entreprises, la possibilité de répondre parfaitement aux appels d'offres des compagnies pétrolières internationales et de gagner des parts de marché. Des sessions de formation ont été dispensées à 120 entreprises locales inscrites sur la plateforme E-CNSCL et aussi à des jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur pétro-gazier. Ces derniers ont d’ailleurs reçu leur diplôme lors de la cérémonie tenue ce jeudi à Dakar.



« Le défi de notre pays est de réussir le développement du secteur pétrolier et gazier en favorisant une croissance économique durable, partagée et équitable, mais aussi en générer des emplois ainsi que d'autres contenus locaux afin de diversifier l'économie nationale » a expliqué le secrétaire général. Si l’on se fie à ce dernier, ces différentes formations permettent une meilleure prise en charge par nos PME locales des spécificités, normes et exigences de l'industrie pétrolière et gazière.



D'autres thématiques liées aux aspects économique, géopolitique, au management de projets spécifiques, entre autres disciplines liés à l'industrie du pétrole, du gaz et des industries connexes sont disponibles au niveau de l'INPG. Les PME locales pourront bénéficier des sessions de mise à niveau sur les thématiques précitées. Pour lui, cette étape marque « la phase de démarrage du plan de formation TAGGAT, mais aussi la consolidation des acquis et la collaboration entre le ST CNSCL et l'INPG pour créer l'environnement qui permettra aux entreprises locales de tirer le meilleur avantage de nos ressources. Il s’agit en effet pour le Gouvernement "de poursuivre la mise en place de programmes de renforcement de capacités des PME et de l’administration publique ».