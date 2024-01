Projets structurants d’eau potable à Dakar : La SONES liste les contraintes liées à l’exécution des travaux au comité de coordination et de suivi

Le Comité régional de coordination et de suivi des activités de dévoiement de réseaux et de libération d’emprises dans le cadre de l’exécution des chantiers de l’Etat portés par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a tenu sa première réunion trimestrielle de l’année 2024. La rencontre, qui a lieu ce mercredi 10 janvier, à Dakar, a été présidée par le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, par ailleurs, président dudit comité, en présence du Directeur général de la SONES, Charles Fall.









Evaluer la mise en œuvre de trois grands projets structurants de l’Etat





Il s’agit ici d’évaluer la mise en œuvre des trois grands projets structurants, à savoir : le projet de l’usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles (Ouakam), le projet de dessalement de l’eau de mer de la Grande Côte (Lac Rose) et la troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3). La rencontre a pour objectifs de mieux sensibiliser les principaux acteurs (les autres concessionnaires : SENELEC, AGEROUTE, AGETIP, ONAS, ADM, PROMOVILLES, entre autres) sur les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de certains de ces projets de la SONES, et de trouver des solutions aux points de blocage rencontrés.





Plusieurs interactions et interférences notés





A ce titre, le Dg de la SONES et son équipe, dans leurs présentations, ont fait l’état des lieux dans chacun de ces trois projets. Selon Babou Ngom, coordonnateur du Projet de dessalement d’eau de mer des Mamelles, le Projet de construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles inclut également des travaux d’amélioration du réseau de distribution dans 15 communes sur les 19 que compte le département de Dakar. Il s’agit de travaux de sectorisation, de fourniture et de pose d’environ 141 kilomètres de canalisation de diamètre DN 90 mm à 800 mm dans les zones de Grand Dakar, HLM et Dakar-Plateau ; et des travaux de sectorisation, de fourniture et de pose d’environ 175 kilomètres de canalisation de diamètre 90 mm à 1000 mm dans les zones des Almadies, Parcelles assainies, Grand Yoff et Mermoz – Sacré-Cœur.





Par rapport aux interactions et interférences, Babou Ngom signale la libération de l’emprise du tracé des conduites rejet de saumure reliant la partie Sud et Nord du Phare des Mamelles ; l’implantation du lotissement au niveau de l’usine de dessalement afin de permettre l’implantation et la pose de l’exutoire du réseau d’assainissement des eaux pluviales ; et la libération de la plage et appui de la brigade de Ouakam pour des patrouilles sur la plage afin de rendre effectif l'arrêté préfectoral y afférent.





Toujours par rapport aux interactions et interférences, le Coordonnateur du Projet renseigne que le Projet BRT retarde la traversée de la conduite DN 500 fonte au niveau de l’Avenue Bouguiba ; les fourreaux DN 1000 introuvables depuis le mois de mars à l’intersection Bourguiba-BRT ; et la demande de sondages par la SONES sur la chaussée BRT n’a pas été autorisée depuis le mois de juin dernier.





Toujours sur le Projet BRT, l’ingénieur de la SONES a relevé des interactions et interférences au niveau des trottoirs en pavés en face de l’école Sacré-Cœur, précisément sur la contre allée et les équipes de la SONES sont en attente de l’autorisation de démolition des trottoirs sur 200 ml pour la pose d’une conduite de 160 mm depuis novembre 2023.





Mme Awa Sène Sarr, Chef de Projets DPE, dans sa présentation du Projet de dessalement de la Grande Côte, a expliqué le processus de dialogue avec les communautés locales et de la localisation actuelle de la future usine qui sera implantée sur le site des filaos. Elle a également présenté les tracés des conduites d’eau passant par Déni Guédj, Bayakh, Déni Biram Ndao, Bambilor, Malika, entre autres localités.





Ici, les interactions et interférences concernent l’élargissement de la route de Rufisque par l’AGEROUTE dans la perspective des JOJ 2026. Ce qui a entraîné l’arrêt des travaux du projet depuis le mois d’octobre dernier.





Un autre projet de AGEROUTE, à savoir : l’élargissement de l’Autoroute Seydina Limamoulaye (en face Patte-d’Oies) a également causé l’arrêt des travaux de la DN 600 mm sur 600 ml depuis le 27 octobre 2022 par convocation. Et malgré un courrier de demande de suspension le 12 décembre 2022, la SONES reste sans suite sur cette problématique.





Un autre projet de l’Etat (Promovilles) a retardé la célérité des travaux de pose de conduites de la SONES. En effet, au niveau de la traversée sur la bretelle d’accès à Ouest Foire en pavés au rond-point de l’échangeur de Yoff, la SONES a noté des interactions et des interférences, notamment l’absence d’autorisation pour la traversée de la bretelle sur une distance de 260 ml, depuis le mois de novembre 2023.





Le Parc forestier urbain de Dakar-Yoff, qui sera implanté sur une partie du site de l'ancien aéroport international LSS, pose également des contraintes aux travaux. Sur ce Projet de l’AGETIP, la SONES dit avoir diligenté auprès de la gouvernance pour les terrassements de la conduite DN 300 mm fonte devant alimenter ledit parc comme retenu à la visite du 1er mars 2023.





Le Projet de construction du marché Sandaga, quant à lui, pose un problème d’évacuation de déblais pour permettre à la SONES de pouvoir faire les sondages afin de renouveler 2 grosses conduites DN 300 et DN 400 mm. Ici également, malgré plusieurs demandes à la mairie de Dakar-Plateau dont le dernier remonte au mois d’octobre dernier, la SONES reste toujours en attente de la diligence du groupement d’entreprises CSE-CDE en vain.





A ceux-là, s’ajoutent les interactions et interférences des autres réseaux tels que le réseau Senelec, le réseau Sénégal numérique (ADIE), le réseau Sonatel, le réseau Free, le réseau Sen’eau, le réseau Sar, les voiries communales et VRD qui retardent ou empêchent également l’exécution des travaux des projets de la SONES.





Face à cette situation, la SONES souligne la nécessité de coordination et de partage des plans de réseau des différents concessionnaires pour une meilleure efficacité. Elle préconise également l’obtention de points focaux pour la gestion des conflits avec les concessionnaires.





Le Coordonnateur de l’Unité de gestion du Projet KMS3, Ousmane Diallo, pour sa part, a fait le point sur l’achèvement de cette nouvelle usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr. Ici, pour sécuriser les conduites d’eau dans les emprises déjà indemnisées dont des cimetières, l’engagement et l’assistance des autorités administratives ont été sollicités.





Ousmane Diallo a également relevé quelques contraintes sur la VDN 3. Ici, il faut une harmonisation des tracés avec l’AGEROUTE car, à l’heure actuelle, après la traversée de l’emprise du TER à Rufisque, des titres fonciers ont été impactés. D’où la nécessité d’un décret de cessibilité auprès des autorités étatiques.





Les assurances du Président du Comité





Le président du Comité régional de coordination et de suivi, pour sa part, a rassuré que ces différentes contraintes ne sont pas insurmontables et les mesures seront prises pour qu’elles soient rapidement contournées afin de permettre aux travaux d’atteindre leur vitesse de croisière. Selon le Gouverneur Al Hassan Sall, tous ces projets, dans leur exécution en l’état actuel, suivent un bon rythme.