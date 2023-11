Promotion de l’entrepreneuriat : l’ANPEJ offre du matériel d’une valeur de125 000 000 F CFA aux jeunes entrepreneurs A

L'entrepreneuriat des jeunes est au cœur des priorités des pouvoirs publics. C’est la voie de l’employabilité. L’entrepreneuriat est porteur de croissance économique et contribue en même temps à lutter contre le chômage. Fort de ce constat, l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des jeunes (ANPEJ), a remis un important lot de matériel, d'une valeur de 125 000 000 F CFA aux 165 bénéficiaires du Programme National de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes du Sénégal.





Cette action d’une grande importance intervient en prélude à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tient du 13 au 17 novembre 2023. L’activité vise à soutenir les activités économiques des jeunes dans les secteurs à fort potentiel de création d’emplois selon Tamsir Faye, Directeur général de l’Agence.









« L'ANPEJ s'est résolument investie dans la vulgarisation des innovations entrepreneuriales locales et le soutien aux jeunes entrepreneurs en les aidant à surmonter les défis qui émergent dans leurs parcours et en renforçant leurs compétences à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes afin d'en faire le vecteur principal de développement. Et ces matériels distribués illustrent encore une fois notre engagement d’encourager les jeunes dans la création d'emplois au Sénégal », a-t-il- déclaré.





D’ailleurs, poursuit le Directeur Général de l’ANPEJ « pour contribuer à une meilleure inclusion sociale, des personnes en situation de handicap ont bénéficié du programme. Et, en relation avec les antennes régionales, les 165 jeunes entrepreneurs seront accompagnés dans le processus de formalisation de leur entreprise », rassure le Directeur Général.