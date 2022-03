Promotion du tourisme d’affaires et événementiel : L’ASPT noue un partenariat avec la Basketball Africa League

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), après l’ouverture de la ligne Dakar-New York par la compagnie aérienne nationale Air Sénégal SA, veut renforcer et développer l’entrée du Sénégal dans le marché américain pour vendre la Destination Sénégal, à travers notamment le tourisme d’affaires et le tourisme événementiel. Et pour atteindre cet objectif, elle a noué un partenariat fécond avec la Basketball Africa League (BAL) qui signifie la Ligue africaine de basket-ball. La cérémonie officielle de signature qui a eu lieu, ce samedi 12 mars 2022, à Dakar Arena à Diamniadio, a noté la présence du Directeur général de l'ASPT, Papa Mahawa Diouf, du président de la BAL, Amadou Gallo Fall, entre autres.









« Une opportunité pour le Sénégal de renforcer et de développer son entrée dans le marché américain »





Selon le Dg de l’ASPT, ce partenariat avec la Basketball Africa League, qui s’étend sur une durée de deux (02) ans, est d’une importance capitale. Car, soutient-il, c’est « une opportunité pour le Sénégal de renforcer et de développer son entrée dans le marché américain et en particulier sous l’angle du tourisme de mémoire ».





Ainsi, de concert avec la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, l’ASPT en tant qu’agence chargée de promouvoir et de développer la marque "Destination Sénégal", compte poursuivre ce partenariat en termes de messages, de visibilité du produit de la "Destination Sénégal", entre autres.





« Permettre au Sénégal de se positionner comme une destination de tourisme d’affaires et de tourisme événementiel »





Papa Mahawa Diouf signale qu’après la réalisation d’infrastructures événementielles de standards internationaux au Sénégal, il faut maintenant trouver des mécanismes pour leur exploitation et permettre au pays de se positionner comme une destination de tourisme d’affaires et de tourisme événementiel.





« Booster le tourisme et les voyages à travers l’Afrique »





Le président de la BAL, pour sa part, a exprimé sa fierté d’avoir la Destination Sénégal et Air Sénégal comme partenaires de la League. Avant de signaler que dans le cadre de cette convention, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal sera également le partenaire de la BAL. « Destination Sénégal et Air Sénégal aideront à promouvoir le riche patrimoine culturel et la tradition du Sénégal en tant que pays de la Téranga et l’une des principales destinations touristiques en Afrique », a soutenu Amadou Gallo Fall.





A l’en croire, ce partenariat, qui est l’une des raisons de la création de la Basketball Africa League, va « booster » le tourisme et les voyages à travers l’Afrique. Ce, par le biais de « la capacité d’utiliser le pouvoir transformateur du sport comme vecteur de croissance économique à travers l’Afrique ».





Pour finir, le président de la BAL renseigne que grâce à cette convention de partenariat entre l’ASPT et son organisation, les touristes vont se retrouver au Sénégal ainsi que dans d’autres villes hôtes en Afrique pour bien suivre ce qui se passe sur le terrain de basketball.