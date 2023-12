Quand Aziz Ndiaye dédie ses séances de sport à Miss Ndiaye et à Aicha…

Abdoul Aziz Ndiaye prend bien soin de son corps pour ses deux femmes. Depuis son deuxième mariage, l’homme aux deux galons se montre de plus en plus en sueur, pour montrer à la face du monde qu’il faut également avoir des muscles pour s’occuper convenablement de ses deux femmes. D’autant plus qu’elles sont jeunes.