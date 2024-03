[Présidentielle] Quand les personnes âgées, femmes enceintes et les handicapés accomplissent leur vote dans des conditions parfois difficiles

Le vote est un acte civique.



L’accomplissement de ce devoir citoyen des personnes à mobilité réduite, des femmes enceintes et du troisième âge requiert certaines conditions de facilité. Elles ont la priorité et peuvent voter dans le bureau le plus accessible de leur centre de vote.



Malheureusement, c’est un calvaire pour certaines personnes de cette frange vulnérable d’accéder aux bureaux de vote.



Dans certains centres, le dispositif ne semble pas prendre en considération les personnes à mobilité réduite qui dénoncent une absence de rampes pour faciliter l’accès et le déplacement des personnes handicapées.



La présence des forces de l’ordre et de sécurité est par ailleurs vivement saluée par les personnes âgées qui se voient obliger de monter des marches souvent élevées.