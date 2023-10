Que préparent Wally et Sidiki ?

Wally et Sidiki prépareraient-ils un clip ? Ça en a tout l’air. Dans une vidéo postée par Babacar Wally, on y voit les deux célèbres chanteurs tourner un clip. Une chanson d’amour qui est un mélange de mélodies mandingues et de mbalakh.





Un duo que beaucoup de mélomanes avaient réclamé surtout sur les réseaux sociaux. Sidiki Diabaté et Wally Seck avaient déjà fait ensemble un morceau intitulé « Alhamdoulilah » et qui avait connu un franc succès.