"Agression sexuelle": Le passage censuré entre Pierre Ménès et Marie Portolano dévoilé dans TPMP

C'était le sujet de la journée et certainement celui des prochaines semaines. Les révélations du site internet « Les Jours » ont placé Pierre Ménès et Canal+ au centre des débats à la suite de la diffusion du documentaire de Marie Portolano intitulé « Je ne suis pas une s***** ». La chaîne cryptée a fait enlever une séquence compromettante pour Ménès dans laquelle Marie Portolano le confronte en face-à-face, au sujet d'une atteinte sexuelle contre sa personne.







Découvrez les images exclusives qui n'ont pas été diffusées dans le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope.



Pierre Ménès réagit dans #TPMP. pic.twitter.com/me4Kq3j7IG — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

Pierre Ménès sort du silence dans #TPMP après les réactions suscitées par le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope. pic.twitter.com/iTVd3TgSHP — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

Le groupe Canal+ a justifié le retrait de la séquence par le fait qu'il souhaitait uniquement donner la parole aux femmes sur ce documentaire, et que plusieurs autres scènes ont été enlevées.Le consultant a mis en avant ses problèmes de santé pour justifier ses agissements auxquels Portolano a fait référence avant de poursuivre : « Évidemment quand je vois la scène avec Francesca je ne le referai pas aujourd'hui parce que le monde à changer. Aujourd'hui c'est mee too, on ne peut plus rien faire on ne peut plus rien dire. » Pierre Ménès a fini tout de même par exprimer des regrets : « Pour tout ce qui s'est passé là, j'ai des profonds regrets »