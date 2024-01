"Internet coupé", "ascenseurs en panne", "climatiseurs défectueux": Le calvaire des travailleurs de la sphère Ousmane Tanor Dieng

Dans un communiqué, l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire alerte de nouveau sur le "calvaire" et les mauvaises conditions de travail des travailleurs de la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng à Diamniadio. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.









En effet, la société chargée de l'exploitation de la sphère est à nouveau en mouvement d'humeur. depuis le mercredi dernier. Jadis au mois d'octobre 2023, ces mêmes travailleurs étaient en arrêt du travail et après avoir alerter les autorités, les choses étaient redevenues a la normale.





Mais, semble t'il que l'État n'a pas respecté sa promesse pour prendre en charge leur préoccupation. Ce qui en train a nouveau des difficultés énormes dans la sphère ministérielle Ousmane Tanor DIENG pour les travailleurs et les usagers. Il s'agit toujours des ascenseurs qui sont à l'arrêt, des climatiseurs qui ne marchent plus l'internet coupé, des techniciens de surface qui ont déserté les lieux et des coupures d'eau.





Ces dysfonctionnements récurrentes de la société « ENVOL », chargée d'assurer l'exploitation de la sphère ministérielle ont des conséquences terribles dans les services ministérielles





Cette situation, gravissime, affecte le fonctionnement des ministères des Pêches, de l'Agriculture, de l'Élevage, des Mines et de l'Industrie, des Microfinances qui sont logés dans ladite sphère. Il est impensable que dans des bâtiments de 8 étages, les ascenseurs soient à l'arrêt obligeant les agents à prendre les escaliers. Dans les bureaux, la climatisation ne fonctionne pas et il n’y a pas d’eau avec des odeurs nauséabondes dues à l'absence d'entretien des toilettes, rendant les conditions de travail insoutenables. C'est vraiment la catastrophe totale.