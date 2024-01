"Le Sénégal devrait passer” : L’analyse de Cédric Kanté sur le 8e des lions contre la Côte d'Ivoire

Un derby sous-régional à l’issue incertaine. Le Sénégal va croiser le fer avec la Côte d'Ivoire lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) ce lundi à 20h. En prélude à ce match, c'est Cédric Kanté, consultant pour Canal+, qui se prononce sur les enjeux de cette confrontation.









D'emblée, l’ancien international malien insuffle une dose de suspense à cette rencontre. « Sénégal-Côte d’Ivoire, ce n’est pas un simple huitième de finale, sur le papier, c’est une demi-finale voire une finale », déclare-t-il, élevant ainsi le niveau de cette joute à un statut quasi-mythique. Il met en lumière la curieuse ironie du destin qui, malgré un parcours irréprochable en phase de poule pour le Sénégal, le confronte à une Côte d'Ivoire avide de rédemption après sa débâcle face à la Guinée Équatoriale (défaite 4-0).





« Malheureusement, vous croisez la route de la Côte d'Ivoire avec quand même de grands joueurs », déplore-t-il en reconnaissant la stature imposante des compétiteurs ivoiriens. Toutefois, il indique avec finesse la dichotomie entre la pression écrasante qui pèse sur les épaules des hommes d’Aliou Cissé et la relative légèreté des attentes qui accompagnent les Éléphants, ces derniers ayant déjà essuyé des revers en phase préliminaire.





Mais dans cet océan d'incertitudes, l’ancien défenseur ne manque pas de célébrer les mérites et la virtuosité de l'équipe sénégalaise. « On sent qu’il y a un vrai projet beaucoup plus abouti que celui de la Côte d’Ivoire qui est dans l’urgence qui bricole un petit peu sans manquer de respect au nouveau staff», évoque-t-il.





Cependant, dans l'arène du football, où la magie opère et où les destins se scellent, aucune certitude n'est gravée dans le marbre, rappelle le consultant avec prudence : « Sur un match, la folie du football sur les matchs précédents montrent que tout est possible. Pour le football et pour tout ce qui a été fait jusqu’ici, le Sénégal devrait passer. Maintenant, c’est une affiche indécise », conclut-il.