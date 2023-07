"Soré" : Mustafa Naham chante l'amour et rend hommage aux femmes

Chanteur et ambassadeur de la culture africaine à l'Occident, l'artiste sénégalais, Mustafa Naham, fait encore parler de lui en France et dans le monde musical grâce à sa toute nouvelle chanson intitulée: "Soré"; un extrait de son dernier album solo international "Tounga". À travers ce tube, le chanteur chante l'amour de manière ludique qui va sans doute plaire les férus de la musique.



Après avoir fait sensation dernièrement, Mustafa Naham compte joindre l'outil à l'agréable en offrant cette magnifique ode à l'amour qui rappelle tant la valeur de la femme. L'artiste rappelle, dans ce morceau, le rôle capital et la place de la femme dans toute société, plus particulièrement la société sénégalaise.



À rappeler que Mustafa Naham est un artiste compositeur, interprète international sénégalais originaire de Saint-Louis, très connu dans le paysage musical français grâce à ses belles performances musicales menées dans les plus grandes scènes en Europe et dans le reste du monde.



À découvrir sur Seneweb