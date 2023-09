Rafles, tortures dans les prisons : Témoignages glaçants de Sénégalais revenus de Turquie

En juillet dernier, Seneweb rendait compte du supplice des Sénégalais vivants dans le pays de Erdogan. Entre rafles et rapatriements force, ces Sénégalais et plus généralement les étrangers d’origine sahélienne vivent l’enfer dans les prisons.







Après un mois en prison avant son rapatriement, Cheikhoul Khadim Lô revient dans cet entretien sur son supplice vécu pendant 45 jours.





Dépouillé de tous ses avoirs mais aussi de ses papiers, ce jeune Sénégalais espère le soutien des autorités sénégalaises afin retrouver le cours normal de sa vie.





A noter que nos tentatives de joindre le ministère chargé des Sénégalais de l’extérieur sont restées vaines.