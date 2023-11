Présidentielle : Des leaders de la coalition de Mame Boye Diao migrent vers Amadou Ba

Ce mardi, lors d’une conférence de presse, plusieurs cadres de la coalition Diao 2024 ont décidé de soutenir la candidature du Premier ministre Amadou Ba à l’élection présidentielle. Seneweb vous propose l’intégralité de leur déclaration, lue par M. El Hadji Mouhamed Lamine Seydi, Coordonnateur National du Mouvement Wato Sita.





Auguste Assemblée , Cher(e)s journalistes.





Je voudrais à l’entame de ce point de presse si important dans ma carrière politique vous présenter tout estime et mon plaisir de vous voir parmi nous ce soir. Votre présence est d’une importance capitale et veuillez comprendre par ma voix que sans vous rien ne se fera dans ce pays.





Ce pays que nous partageons tous : le Sénégal est à la croisée des chemins pour se relever de ses blessures face à de nombreux mutations environnementaux , face aux contexte géopolitique mondial qui a fini d’affecter toutes les grandes puissances , ce qui sans doute touche profondément notre nation , très jeune comparé au reste du monde mais aussi grand de par sa démocratie et ses ressources humaines et qui est au cœur de la coopération Nord / Sud vu sa position géographique stratégique.





L’heure est venue, comme dit le jargon mandingue « Wato Sita » de réunifier toutes les forces et de faire la sommes des énergies pouvant participer à l’essor du Sénégal sans aucune considération politique , une union basée sur la seule motivation de continuer à repousser les limites du développement au bonheur de nos cher(e)s compatriotes et je ne serai pas en reste au rendez-vous de l’histoire.





Je m’appelle El hadji Mouhamed Lamine Seydi , je suis un ancien Président de l’amicale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines , ancien Président de l’amicale des étudiants de Kolda l’ Aseprok , actuel agent du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar , Chef Service Administratif et Financier des campus sociaux de l’ Ecole Supérieur Polytechnique sise à l’ucad et de l’ Ecole Normale Supérieur d’ Enseignement Technique et Professionnelle membre du bureau de l’amicale des Cadre du Coud , élu locale de la commune de Kolda suite aux élections locales de Janvier 2022.







Mon parcours a été d’abord syndical avant de verser vers la politique en 2019 à la création du Mouvement « Wato Sita » dont j’ai eu l’honneur et le privilège d’être désigné coordonnateur national. Je voudrais remercier ses vaillants membres du Mouvement « Wato Sita » plus particulièrement les jeunes et les femmes qui travaillent sans relâche pour le maillage et la propagation de nos idéologies qui se basent sur la dignité le travail et le respect.





Le respect effectivement, est non négociable dans toutes nos relations. Evidement vous serez surpris de m’entendre vous dire que j’ai désormais tourné le dos à Mr Elhadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao candidat à la candidature pour les élections présidentielles de février 2024 dont j’étais le secretaire général. En tant qu’artisan de la candidature de Mame Boye Diao , j’ai été ravi d’être à l’origine de la gestation de sa candidature et je ne regrette pas d’avoir remué ciel et terre pour porter son projet politique. Nous nous sommes engagés sans condition. La seule condition est un devoir moral qui consiste à nous considérer à notre juste valeur.





Hélas Dieu en a décidé autrement, et je le remercie de passage pour m’avoir accordé de son temps en tant que grand frère et lui souhaite bon vent dans ses perspectives.





Entres autres faits qui ont précipité notre départ , en nous lançant dans ce projet nous nous attendions à une vision générale qui tient en compte les enjeux pour la prise en charge des problèmes des Sénégalais mais contrairement à notre engagement on s’est heurté avec désolation sur le manque de programme précis ainsi qu’une démarche très limité de Mame Boye Diao qui n’arrivait pas à nous convaincre en terme d’ approche doublé d’un amateurisme à base folklorique. Notre récente promotion en qualité de Secrétaire Général de la coalition Diao 2024 n’a pas altéré notre désir de nous engager sur un programme inclusif et constructif et non sur des activités ludiques.









Cher(e)s invité(e)s, je ne pourrai terminer ce point de presse sans pour autant vous dire que le Mouvement Wato Sita après de grandes concertations avec la base , a pu constater dans son unanimité que Monsieur Le premier Ministre Amadou Ba , par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar est l’homme de la situation. L’estime des Sénégalais envers Mr Amadou Ba est au vu et au su de tous et ne souffre d’aucunes anomalies. Très respectueux et courtois dans les relations, l’homme est reconnaissant, disponible et conscient des enjeux pour une réconciliation nationale et la continuité de notre pays qui est désormais à une vitesse de croisière pour l’émergence.





Je suis accompagné des délégués régionaux , départementaux et ceux des communes aussi ne sont pas en reste pour nous rejoindre.





Permettez moi des les nommer et leurs dire merci pour la confiance envers notre modeste personne et leurs adhéshions dans cette nouvelle dynamique :





Mr Adama Adus Fall délégué régional de Dakar





Mr Aliou Fall , délégué régional de Kaolack





Mr Mamadou Ba délégué régional de Kaffrine.





Mr Cheikh Gueye délégué régional de Thies.





Madame Mareme Sall délégué départemental de Koungheul





Mr Babacar Diallo , responsable de la coalition Diao 2024 à grand Dakar





Mr Elhadji Mory Fall délégué communal de la Médina





Mr Babacar Thiaré délégué communal de Yeumbeul Nord et responsable des jeunes de Keur Massar.





Mr Amadou Biram Diallo , responsable de la coalition Diao 2024 à grand Dakar.





Ces délégués et moi-même sommes partis avec nos parrainages physiques et la clé USB qui contient le fichier numérique. Toute utilisation de ces parrainages par Mame Boye Diao est une fraude organisée. Et nous veillerons à ce que la loi protège les données de ces électeurs qui nous ont fait confiance et qui, aujourd’hui, on fait le choix de nous suivre pour soutenir la candidature du Premier Ministre Amadou BA.





Les nombreuses réalisations de son excellence Mr Le Président de la république Macky Sall , viennent nous renforcer et nous laisse véritablement croire que c’est possible avec Amadou Ba.





Notre région d’origine , Kolda a besoin de ses fils animé de bonne foi pour venir au secours des populations . Le Président Macky Sall , en nommant Mr Abdourahmane Baldé dit Doura Directeur Général de la Lonase , prouve encore son amour pour la région et sa confiance envers la jeunesse de Koldoise. Doura Baldé , notre facilitateur dans l’union avec notre Candidat Amamadou Ba , est entrain de mener un travail de titan pour faire un bloc avec toutes les forces vives de Kolda et du Sénégal pour le triomphe en février 2024.







La nomination de Abdourahmane Baldé Doura à la tete de la Lonase a suscité un grand espoir à Kolda. Nous disons merci au Président Macky Sall pour la promotion des fils du Fouladou





Il s’agit désormais de travailler main dans la main pour l’avenir du Fouladou dans son ensemble avec l’implication de toutes les couches et le recueillement de l’avis des uns et des autres pour mieux gérer les préoccupations et urgences du moment , a cours et long terme.





Cher(e)s Journalistes , cher(e)s invités nous vous remercions de votre aimable attention et vous donnons rendez-vous très prochainement pour nos activités sur le terrain à travers le Sénégal pour porter Mr Amadou Ba à la tête du pays.











Mr El Hadji Mouhamed Lamine Seydi

Coordonnateur National Mouvement Wato Sita.