Ramadan, carême, campagne et scrutin : La coalition DiomayePrésident met en place un dispositif inédit

Casquette et teeshirt à l'effigie du candidat de la coalition «DiomayePrésident», Bassirou Diomaye Faye et de son mentor Ousmane Sonko, Djily Diop, membre du protocole, gère les derniers réglages avant le départ du cortège d'une vingtaine de véhicules. Il procède avec ardeur à l'identification des véhicules et de leurs occupants avant que la caravane ne s'ébranle vers la commune de Hann Bel-Air, point de départ de l'équipe départementale de campagne qui doit sillonner la capitale sénégalaise, ce jeudi 14 mars. Au même moment, la caravane nationale est attendue dans la banlieue à Keur Massar et à Guédiawaye.









Le léger coup de chaleur de ce jeudi et les rigueurs de la diète imposée par le contexte inédit de campagne en plein ramadan (pour les musulmans) et carême (pour les chrétiens) n'entament guère sont enthousiasme et sa ferveur militante. «Jeûner et battre campagne en même temps, c'est très difficile avec les tâches que nous exécutons au sein de la coalition mais on le fait avec beaucoup bonheur pour l'amour de la patrie et le triomphe du projet», se réjouit-il, sourire aux lèvres.





Après six jours de campagne sans rien mettre sous la dent et sans boire, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, des jours pénibles et moments de fébrilité il en a connu. «Hier, mercredi, par exemple c'est à hauteur de Poste Thiaroye qu'on a coupé le jeûne. C'était très difficile. J'ai juste pris une tasse de café en attendant que l'équipe qui distribue les kits Ndogou vienne trente minutes après la rupture distribuer le repas», raconte-t-il. En effet, face à cette situation inédite, la coalition Diomaye Président a pris des mesures toutes aussi inédites qui consistent à la distribution de «kits Ndogou» à l'heure de la rupture du jeûne.





Crainte sur le taux de participation le jour du scrutin ?





Le scrutin du 24 mars prochain également se tiendra dans les mêmes circonstances de ramadan et carême. Ce qui fait craindre une faiblesse du taux de participation qui pourrait être fatale à l'opposition, selon certains observateurs de la scène politique sénégalaise. Un scénario qu’Ousseynou Ly, membre du Secrétariat national à la communication de la coalition DiomayePrésident n'envisage point.





Selon lui, la forte mobilisation des Sénégalais durant les activités de campagne démontre à suffisance leur engagement à tourner cette page de l'histoire politique et, à l'en croire, ils ne ménageront aucun effort pour se lever et aller voter le jour J, malgré la diète.





«Les Sénégalais ont déjà montré qu'ils veulent aller aux élections au-delà des formations, des acteurs politiques, des candidats et de leurs offres programmatiques. Ils ont également démontré qu'ils veulent fermer ce chapitre. On les invite tous à aller récupérer leurs cartes d'électeurs et à aller massivement voter le jour du scrutin, le dimanche 24 mars 2024. C'est la seule demande que nous formulons à l'attention des Sénégalais. L'objectif c'est: 'Yéwu, kheud, voter dji, Ndogou, nafila, jubiler'», confie Ousseynou, tout confiant.





Un logiciel de remontée des résultats mis en place





S'agissant de la surveillance du processus de vote le jour du scrutin, la coalition n'a pas fait dans la dentelle. Elle compte mettre les grands moyens pour un maillage complet du territoire. À ce titre d'ailleurs, les équipes du Secrétariat national à IIT et aux statistiques (SNIT) ont développé un logiciel pour permettre la remontée des résultats de vote de manière instantanée et sécurisée. Un outil que les mandataires de la coalition Diomaye Président qui seront dans tous les bureaux de vote du Sénégal et de la diaspora, se sont approprié.





Plusieurs séances de formation ont été d'ailleurs organisées dans ce sens par le SNIT et le Secrétariat national aux opérations électorales (SENOPE). Tout est donc fin prêt pour une victoire dès le premier tour au soir du 24 mars 2024.