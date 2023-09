[Spécial Gamou] Rapports avec les Lébous, création de la Médina : L’histoire jamais racontée du séjour de El Hadji Malick Sy à Dakar

C’est sans doute l’une des séquences les plus importantes de l’histoire de El hadji Malick Sy. Après avoir implanté la Tidjaniyah à l’ancienne capitale de l’AOF, Saint-Louis, formé plus d’un millier de « Mouqadams » (formateurs) entre Ndiarndé, Diacksao et Tivaouane, Maodo s’est installé pendant quelques année à Dakar où il a érigé une zawiya.





Son influence au sein de la communauté Léboue du Plateau (« Khadres » pour l’écrasante majorité à l’époque) est allée crescendo. Guide spirituel à son arrivée à Dakar, El Hadji Malick est devenu, avec le temps, régulateur social dans la capitale. Il a désamorcé plusieurs conflits entre l’administration coloniale et la population indigène notamment lors de la création controversée du village de ségrégation qu’il a rebaptisé « Médina »