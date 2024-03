Rassemblement à la 7TV: Le journaliste Cheikh Diop de la Tfm victime d'un vol à la roulotte

Rassemblement à la 7TV: Le journaliste Cheikh Diop de la Tfm victime d

Venu participer au rassemblement de soutien à la patronne de la 7 tv, ce vendredi,le journaliste de la Tfm a été victime de vol. Contacté par Seneweb,le journaliste s'explique sur les faits.



" En fait, j'étais au rassemblement et j'avais garé ma voiture devant les locaux de la 7 TV. Au moment de rentrer,à ma grande surprise,j'ai trouvé la voiture saccagée. On m'a volé une machine et une forte somme d'argent qui était à l'intérieur".



Poursuivant,le journaliste présentateur de la TFM annonce une plainte dès lundi pour que lumière soit faite.



" je ne voulais même pas que ça soit médiatisé. Ce qui me fait mal; j'ai acheté cette voiture, il n'y a même pas une semaine. Des images ont été visionnées et dès lundi je vais porter plainte",informe l'employé de Youssou Ndour.