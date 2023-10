Rebaptisation des places publiques : La consigne de Macky Sall aux maires du Sénégal

« L’acte posé ici, suite à celui de Saint-Louis, revêt pour moi une valeur pédagogique », a évoqué le président de la république Macky Sall qui prenait part à la cérémonie de baptême de l’ex avenue Faidherbe qui porte désormais son nom. Il a déclaré que pour bon nombre de Sénégalais, les appellations de ces avenues, rues et places, renvoient encore à un passé « révolu », voire « douloureux ».





De ce fait, il a invité l’ensemble des maires du Sénégal à « procéder à une mise à jour afin que les voies et places publiques de nos villes et communes portent davantage des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif ».







Le président de la République se voit honorer pour la deuxième fois de la sorte après l’ex Boulevard Charles De Gaulle de Saint-Louis.