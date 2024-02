Réconciliation nationale : Les exigences de Boubacar Camara

Face à la presse, le candidat Boubacar Camara a souligné que la répression et la violence qui sévissent au Sénégal doivent connaître une fin. Pour la réconciliation, le leader de la coalition Kamah Président est d'avis qu'il faut d'abord "nous incliner devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie au nom de la justice et de la démocratie.





"Il faut aussi poursuivre cette lutte en allant plus loin, selon une exigence du suivi de l'État de droit qui voudrait que cela ne se reproduise plus". Plus jamais ça !", tonne le candidat.





Pour ce faire, il faut, selon lui, "procéder à la libération sans condition de tous ceux qui sont privés de liberté. Les poursuites en cours doivent être arrêtées. Il faut aussi une évaluation pour la manifestation de la vérité qui permettra la réparation des préjudices pour oublier enfin et aller de l'avant", préconise-t-il.





Boubacar Camara a aussi présenté son équipe de campagne et affirmé être optimiste pour remporter le scrutin avec la coalition Kamah 2024 dès le premier tour.





Les détails dans cette vidéo.