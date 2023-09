Record d'affluence à Touba : Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma livre les détails

Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a réagi à propos de la forte affluence notée au Magal de Touba. Le président de la commission culture et communication du grand Magal a donné les détails de cette enquête menée par Moubarack Lo.





"Après l'étude commanditée auprès de Moubarack Lo qui a pointé des enquêteurs au niveau de cinq entrées de Touba pour compter le nombre de véhicules qui sont rentrés entre le vendredi, samedi, dimanche et le lundi, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas moins de 5 875 000 personnes qui sont arrivées à Touba. Malgré toutes les difficultés liées à l'eau et à l'assainissement. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a des investissements qui doivent être faits. Malgré tout, les gens sont venus en masse répondre à l'appel de Serigne Touba", explique-t-il.





Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma prie pour que la forte affluence notée lors du Magal contribue à la cohésion sociale. Cette communion doit être le reflet de la consolidation de la paix au Sénégal.