Recours contre sa candidature : Cheikh Tidiane Dièye démonte les arguments d’Amadou Ba

« Cheikh Tidiane Dièye est un sociologue. Il est né à Ziguinchor et est de nationalité exclusivement sénégalaise. Il a fréquenté l’Université Gaston Berger de Saint-Louis avant de poursuivre ses études à Genève (Suisse) ». Le ton de la conférence de presse de la « clarification » est ainsi donné par Fatou Ndiaye Diop Blaudin, membre de la plateforme Sénégal bi ñu bëgg, porteuse de la candidature de Cheikh Tidiane Dièye.





Face à la presse, ce jeudi 18 janvier 2024, le candidat à qui Amadou Ba reproche sa proximité avec Ousmane Sonko et son parti dissous (Pastef), entre autres motifs, est monté au créneau pour « non pas répondre aux fausses et mensongères allégations. Et démonter, pièce par pièce, les faux arguments du premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar ». Dans son dossier de réclamation déposé au greffe du Conseil Constitutionnel et visant les candidatures de Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye, le chef du gouvernement pointe les raisons ci-dessous : appartenance à une entité politique dissoute ; production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel ; coalition irrégulièrement constituée et non appartenance au parti ou à la coalition qui l’a investi.





En effet, Amadou Ba a soutenu que M. Dièye, membre actif de Pastef (selon ses dires), entité dissoute, ne peut pas concourir au suffrage des Sénégalais pour un délai de cinq ans à compter de la date de dissolution. Des allégations que l’ancien membre du Forum Civil balaie d’un revers. « Je n’ai jamais milité dans un parti politique. Je ne dispose d’aucune carte de parti politique. Voilà 20 ans que je suis dans l’espace public. J’ai milité pendant 10 ans au Forum Civil. Je suis allé ensuite dans une panoplie d’autres organisations, mouvements et plateformes qui ont œuvré et lutté pour la démocratie et l’Etat de droit, la gouvernance des ressources naturelles et la démocratie », rétorque-t-il.





« Le Premier ministre a un problème de niveau de français





A l’en croire, les supposées preuves que le premier ministre a apporté au Conseil constitutionnel sont des « arguties et des enfantillages ». « La première preuve qu’il a fournie c’est une photo me montrant aux côtés de Ousmane Sonko et pour lui cela suffit comme argument pour accréditer la thèse selon laquelle je suis membre de Pastef. Cette photo date de 2019 lors de la présidentielle. J’étais son secrétaire en tant qu’allié. J’assume tout et je revendique tout de ce compagnonnage qui est une alliance d'idées et de convictions, en aucun cas nos deux entités se sont fusionnées », ajoute Cheikh Tidiane Dièye.





Le candidat de la mouvance présidentielle a également versé dans le dossier une vidéo montrant Cheikh Tidiane Dièye prendre part à un meeting d’une section de Pastef en Nouvelle-Aquitaine. « Amadou Ba a tellement scruté la vidéo qu’il n’a rien laissé au hasard. Il dit qu’à la 22e minute j’aurai dit que Pastef et Avenir Sénégal bi ñu bëgg étaient indissociables et que cela prouve que je suis membre de Pastef. On va lui donner un petit cours de français gratuit parce qu'en tant que Premier ministre il a un problème de niveau. Quand deux entités sont dites indissociables cela veut dire qu'elles existent d'abord séparément et se sont seulement rapprochées », ironise Cheikh Tidiane Dièye qui pointe du doigt la « légèreté et le manque de hauteur du premier ministre ».





« Notre plateforme n’a pas de récépissé et nous l’avons voulu ainsi »





L’ancien vice-président de la commission nationale de réforme des institutions aux côtés de Amadou Mahtar Mbow, a également démonté l’argument de Amadou Ba selon lequel il n’est pas membre du parti politique qui porte sa candidature. « Il m’a donné la propriété d’un parti que je ne connais même pas et qui s’appelle Avenir Sénégal et il s’est même permis de fournir un récépissé alors que notre Plateforme Avenir Sénégal bi ñu Bëgg n’a pas de récépissé. Nous n’avons jamais été au ministère de l’Intérieur pour que notre mouvement soit transformé en parti politique. Nous avons voulu être indépendants jusqu’au bout. Ceci est une faute grave pour son statut et sa stature », fulmine Dièye qui souligne qu’une attestation d’investiture a été jointe à son dossier contrairement à ce qui a été avancé par le PM.